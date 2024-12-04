Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Будут обсуждены цели на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого будут обсуждены цели национального развития РФ на ближайшие пять лет.