Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Будут обсуждены цели на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого будут обсуждены цели национального развития РФ на ближайшие пять лет.
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