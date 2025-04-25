Уокелин победил Аллена и надеется воплотить свою мечту на Чемпионате мира

Североирландец Марк Аллен потерпел поражение от Криса Уокелина на Чемпионате мира в 1/8 финала, сообщает WST Крис Уокелин одержал первую победу в Крусибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира Крис Уокелин, демонстрирующий непоколебимую уверенность, сенсационно пробился в четвертьфинал Чемпионата мира по снукеру.
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