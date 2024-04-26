500 граммов фарша, лучок и картошка. Смешиваем все на противне и запекаем как пирог

Из фарша принято готовить что-то вроде котлет — блюда вкусного, но слишком обычного. Гораздо интереснее будет превратить полкило фарша, лук и картошку почти в настоящий пирог, достаточно будет просто смешать все на противне в нужных пропорциях и запечь под сыром.