500 граммов фарша, лучок и картошка. Смешиваем все на противне и запекаем как пирог

Из фарша принято готовить что-то вроде котлет — блюда вкусного, но слишком обычного. Гораздо интереснее будет превратить полкило фарша, лук и картошку почти в настоящий пирог, достаточно будет просто смешать все на противне в нужных пропорциях и запечь под сыром.
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