На Путилковском шоссе сбили мотоциклиста

20 сентября в 12 часов дня водитель «Ауди» ехала по Путилковскому шоссе в сторону Химок. В районе дома 2 при повороте на парковку она не уступила дорогу 39-летнему мотоциклисту на БМВ, который ехал в попутном направлении.
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