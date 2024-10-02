На Путилковском шоссе сбили мотоциклиста

20 сентября в 12 часов дня водитель «Ауди» ехала по Путилковскому шоссе в сторону Химок. В районе дома 2 при повороте на парковку она не уступила дорогу 39-летнему мотоциклисту на БМВ, который ехал в попутном направлении.