Аргументы недели

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Захарова иронично ответила на поставки оружия Макроном после беспорядков

Захарова иронично ответила на поставки оружия Макроном после беспорядков

После прошедших французских беспорядков официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась на тему поставок президентом Эммануэлем Макроном оружия.

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