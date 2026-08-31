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Аргументы и Факты

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Логово НАТО разбито в щепки: взрыв в Киеве выжег ценное хранилище ВСУ

Логово НАТО разбито в щепки: взрыв в Киеве выжег ценное хранилище ВСУ

Киев прошлой ночью содрогнулся от серии мощных взрывов. Воздушная тревога в украинской столице длилась несколько часов, а в сети один за другим появлялись кадры, снятые очевидцами: в разных районах города полыхают масштабные пожары.

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