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Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили 130 украинских БПЛА в небе над Россией

Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили 130 украинских БПЛА в небе над Россией

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 регионами и Чёрным морем, сообщило Минобороны РФ.

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