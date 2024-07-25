"Известия": осенью новые автомобили подорожают на 5-7%

Новые автомобили на российском рынке могут подорожать осенью этого года на 5-7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максима Давиденко.
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