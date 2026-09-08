Краснодарские «быки» сметают всех. Они перестали быть телятами, их боятся и «Спартак», и «Зенит»

Команда Мурада Мусаева забивает, вытаскивает матчи «на зубах», а главное — показывает зрелищный футбол Дмитрий Светлов На фото: игроки команд «Краснодар» и «Динамо» (Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС) В чемпионате России по футболу позади пятая часть сезона.
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