БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Краснодарские «быки» сметают всех. Они перестали быть телятами, их боятся и «Спартак», и «Зенит»

Краснодарские «быки» сметают всех. Они перестали быть телятами, их боятся и «Спартак», и «Зенит»

Команда Мурада Мусаева забивает, вытаскивает матчи «на зубах», а главное — показывает зрелищный футбол Дмитрий Светлов На фото: игроки команд «Краснодар» и «Динамо» (Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС) В чемпионате России по футболу позади пятая часть сезона.

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