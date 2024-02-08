Свердловские депутаты возвращаются с каникул

В заксобрании Свердловской области начинается весенняя сессия. На сегодня запланировано первое в этом году заседание совета заксо, с 12 по 16 февраля будут собираться профильные комитеты, а 20 февраля состоится пленарное заседание.
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