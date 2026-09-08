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Пятый канал

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С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

С манекеном и автоматом: видео с урока ОБЖ в России завирусилось за рубежом

Видео урока ОБЖ в обычной российской школе неожиданно завирусилось за рубежом. Всего за полдня ролик с манекеном на столе и автоматом в руках учеников, которые при этом спокойно ведут обычные разговоры, набрал пять миллионов просмотров.

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