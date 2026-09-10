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Левандовски забил в 3-м матче подряд в МЛС. У форварда «Чикаго» 6+2 в 9 играх сезона

Нападающий « Чикаго Файр » Роберт Левандовски забил гол в ворота « Интер Майами » (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

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