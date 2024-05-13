Очень сложный тест фото: Shutterstock/Fotodom.ruУверены в своей эрудиции? Думаете, что любые вопросы вам по плечу? Что ж, предлагаем это проверить с помощью нашего теста! С одной стороны, задача может показаться простой — вам нужно ответить всего на пять вопросов.