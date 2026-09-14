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Медицина 2.0

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Профессор назвала неочевидные причины шума в ушах

Профессор назвала неочевидные причины шума в ушах

Шум в ушах может быть не только следствием шумовой травмы или возрастной тугоухости. О неочевидных причинах и опасных симптомах «Чемпионату» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.

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