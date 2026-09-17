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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коринтианс» вылетел из Кубка Либертадорес в 1/4 финала, проиграв «Эстудиантесу» (0:1). Депай на 90+11 пробил выше ворот с пенальти

Нападающий «Коринтианс» Мемфис Депай не забил пенальти в компенсированное время ко второму тайму в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес против «Эстудиантес» (0:1).

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