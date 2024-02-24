Конгрессмен Гаетц призвал США выйти из ООН и ликвидировать ее штабквартиру

США не должны оказывать никакой помощи никакой стране до тех пор, пока не сократят раздутого федеральный бюджет страны, заявил 23 февраля на конференции консервативного политического действия (CPAC) член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц.
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