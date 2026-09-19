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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о «Спартаке»: «Почему Пруцев не играет? Когда выходит – участвует во всех голах. Вроде тихий, спокойный – глухонемой, как говорится. Не понимаю такого отношения к нему»

Денис Глушаков не понимает, почему «Спартак» не делает ставку на Данила Пруцева . – Я не знаю, почему Пруцев не играет.

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