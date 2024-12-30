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Царьград

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Возвращение 150 российских военных из плена: многодетный отец дома!

Возвращение 150 российских военных из плена: многодетный отец дома!

150 российских военнослужащих, включая многодетного отца из города Пласт Челябинской области, вернулись из плена на Украине благодаря обмену, о чем сообщила омбудсмен Юлия Сударенко.

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