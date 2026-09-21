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Банк ПСБ разместил облигации на 10 миллиардов рублей

Банк ПСБ разместил облигации на 10 миллиардов рублей

Облигации размещались по открытой подписке, каждая номиналом 1000 рублей, всего выпущено 10 млн бумаг.

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