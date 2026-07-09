Leaked Memo Shows 'Pro-Cuba' NGO Network Preparing To Target ICE, US Bases, Federal Buildings Independent Cuban news outlet ADN Cuba has revealed that a US-based Cuba solidarity coalition circulated a memo instructing far-left activists to prepare rapid-response protests at US federal buildings, military bases, recruitment centers, and ICE facilities in the event of a military confrontation between the US military and the communist regime in Havana.
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