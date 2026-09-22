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Татар-информ

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Для детей от 5 лет в Татарстане стартовала онлайн-олимпиада на знание ПДД

Для детей от 5 лет в Татарстане стартовала онлайн-олимпиада на знание ПДД

Фото: предоставлено организаторами Олимпиады Сегодня, 22 октября, в Татарстане стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для дошкольников от пяти лет, а также учеников 1–9-х классов.

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