Землетрясение: Ставрополье пережило ночные толчки магнитудой 3.5

Попугаи забили тревогу: как пятигорчане встретили подземные удары вместо будильника? Эксклюзивные детали и реакция сейсмологов Землетрясение пятигорск сегодня «В 4:38 был прям хороший толчок, вместо будильника разбудил» — сообщение жителя Пятигорска в Telegram-чате микрорайона Белая Ромашка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии