Нюша восхитила поклонников новыми кадрами с отдыха у моря

Нюша поделилась с поклонниками новой фотосессией, сделанной во время отдыха у моря. Певица предстала в воздушном белом наряде с многослойной юбкой и широким поясом с золотой пряжкой, позируя босиком на песке в лучах заходящего солнца.
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