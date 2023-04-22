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Фредерик Вассер: «Феррари» нужно сосредоточиться на себе, а не на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин»

Такое мнение руководитель Скудерии высказал перед возобновлением чемпионата. Следующий Гран-при «Формулы-1» состоится в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

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