Антифриз «Тойота»: состав, отзывы. Toyota Super Long Life Coolant

Автоконцерн Toyota известен не только машинами, но и автомобильной химией и специальными средствами. Производитель рекомендует использовать для обслуживания автомобилей собственной марки оригинальный авторизованный антифриз.
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