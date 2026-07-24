Аргументы недели
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Аргументы недели

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А пошли вы на кэш...

А пошли вы на кэш...

В первой половине июля объем наличной денежной массы вырос на 513 млрд рублей. Для сравнения: в июне этот показатель составил 479 млрд рублей, а с начала февраля совокупный прирост достиг 2,416 трлн рублей.

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