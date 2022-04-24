Политика как она есть

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Лавина Кризисов: Введение. Кризисы и их прогнозирование (часть 1)

Лавина Кризисов: Введение. Кризисы и их прогнозирование (часть 1)

Это введение достаточно занудно – как книжка без картинок, как сухой учебник без легенд и рассказов. Но без него всё, что будет написано дальше, будет выглядеть как «домыслы» или «гениальные догадки», а совсем не как результаты логических выводов.

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