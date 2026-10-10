Суд Краснодара восстановил выплату жене пропавшего бойца СВО

Тихорецкий городской суд признал уважительными причины пропуска срока подачи заявления на единовременное пособие при рождении ребёнка супругой военнослужащего, пропавшего без вести в октябре 2025 года в Сумской области, и постановил исполнить решение немедленно.
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