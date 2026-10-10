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Царьград

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Суд Краснодара восстановил выплату жене пропавшего бойца СВО

Суд Краснодара восстановил выплату жене пропавшего бойца СВО

Тихорецкий городской суд признал уважительными причины пропуска срока подачи заявления на единовременное пособие при рождении ребёнка супругой военнослужащего, пропавшего без вести в октябре 2025 года в Сумской области, и постановил исполнить решение немедленно.

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