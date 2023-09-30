Набиуллина: ЦБ в 2024 году протестирует переводы цифровых рублей между юрлицами

Центробанк РФ в следующем году протестирует переводы цифровых рублей между юридическими лицами. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном финансовом конгрессе, текст ее выступления опубликован на сайте регулятора.
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