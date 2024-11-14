Бесплатные игры для подписчиков PS Plus Premium и PS Plus Extra на ноябрь 2024 года раскрыт...

Бесплатные игры для подписчиков PS Plus Premium и PS Plus Extra на ноябрь 2024 года раскрыты: Чем порадует SonyКомпания Sony Interactive Entertainment объявила список игр этого месяца для подписчиков расширенного PlayStation Plus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)