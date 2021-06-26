Майями: в списках пропавших уже 159 человек. Среди них беременная женщина и годовалый ребенок

Власти предлагают эвакуировать людей из соседнего дома — “близнеца”, рухнувшей многоэтажки. Спустя сутки официальные лица в Серфсайде, Майами, заявили о пропаже 159 человек, среди погибших числятся уже четверо, сообщает miamiherald.