Под крылом Boeing 747 компании Stratolaunch заметили неизвестную ранее ракету / © Brennan O’Neill Boeing 747-400 компании Stratolaunch, известный также под названием Spirit of Mojave («Дух Мохаве»), попал в объективы фотографов с неизвестной ранее ракетой под левым крылом.