Под крылом Boeing 747 компании Stratolaunch заметили неизвестную ранее ракету / © Brennan O’Neill Boeing 747-400 компании Stratolaunch, известный также под названием Spirit of Mojave («Дух Мохаве»), попал в объективы фотографов с неизвестной ранее ракетой под левым крылом.
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