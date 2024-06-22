Эксперты рассказали, как выбрать безопасный аттракцион

И что делать, если все-таки случилось ЧП О требованиях безопасности к аттракционам в беседе с РИАМО рассказал кандидат юридических наук, ведущий эксперт Научно-учебного центра противодействия коррупции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ Тимур Тухватуллин.