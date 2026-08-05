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Пятый канал

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Капремонт, содержание и счетчики: россиянам объяснили изменения в платежках ЖКХ

Капремонт, содержание и счетчики: россиянам объяснили изменения в платежках ЖКХ

С августа владельцев квартир ждут изменения в квитанциях за жилищные услуги. При этом взносы на капитальный ремонт и содержание жилья продолжают расти, а эксперты советуют внимательнее следить за начислениями, чтобы избежать переплат.

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