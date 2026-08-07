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Даку провел первую тренировку со «Спартаком»

Нападающий Мирлинд Даку провел первую тренировку вместе со «Спартаком». 7 августа красно-белые сообщили о переходе 28-летнего форварда за 11 миллионов евро.

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