В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. За это им пообещали 5 миллионов рублей. По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 (на фото тот самый вертолет) горючей жидкостью и подожгли.
Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Поколение даунов, дебилов, олигофренов школьной реформы и ЕГЭ еще "проявит" себя во всей красе...
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Раньше для диверсий в тылу противника надо было закидывать на парашютах специально подготовленных диверсантов...Теперь только с помощью *гипноза* смартфона враг из другой страны может найти выродков для взрывов и поджогов...Прогресс , однако !
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2 час.
Одиссей
а как аффтар их ласково назвал!! Юные диверсанты!!! Без малого - пионеры-герои!!! Да малолетние подонки!!!! И, действительно, лучше бы они там сгорели!!!! Кстати! А ведь за особо тяжкие уголовная ответственность наступает с 14!
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2 час.
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