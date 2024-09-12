Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб

В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. За это им пообещали 5 миллионов рублей. По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 (на фото тот самый вертолет) горючей жидкостью и подожгли.