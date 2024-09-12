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СССР-Россия

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  • Одиссей
    а как аффтар  их ласково назвал!! Юные диверсанты!!! Без малого - пионеры-герои!!! Да малолетние подонки!!!! И, дейст...Юные диверсанты п...
  • Владимир Акулов
    Раньше  для  диверсий  в  тылу  противника  надо  было  закидывать  на  парашютах  специально  подготовленных  диверс...Юные диверсанты п...
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    Если очень повезет, то нацисты их расстреляют при отступлении.Из-за атаки под К...

Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб

Юные диверсанты подожгли вертолёт, чуть сами не сгорели. Им обещали 5 млн. руб

В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. За это им пообещали 5 миллионов рублей. По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 (на фото тот самый вертолет) горючей жидкостью и подожгли.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Поколение даунов, дебилов, олигофренов школьной реформы и ЕГЭ еще &quot;проявит&quot; себя во всей красе...
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Раньше  для  диверсий  в  тылу  противника  надо  было  закидывать  на  парашютах  специально  подготовленных  диверсантов...Теперь  только  с  помощью  *гипноза*  смартфона  враг  из  другой  страны  может  найти  выродков  для  взрывов  и  поджогов...Прогресс  ,  однако  !
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2 час.
Одиссей
а как аффтар  их ласково назвал!! Юные диверсанты!!! Без малого - пионеры-герои!!! Да малолетние подонки!!!! И, действительно, лучше бы они там сгорели!!!! Кстати! А ведь за особо тяжкие уголовная ответственность наступает с 14!
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2 час.

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