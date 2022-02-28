Председатель СК России поручил подчиненным выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным.
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