Освободил место в основе.В 10-м туре Ла Лиги пройдет первое класико сезона — встреча «Барселоны» и «Реала» может оказаться важной для чемпионской гонки, ведь каталонцы уже опережают извечного соперника на шесть очков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым