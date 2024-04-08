Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе

Продюсер Дворцов раскрыл, что Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объявил о том, что популярная певица Алла Пугачева планирует отправиться в гастрольный тур по всей Европе.
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