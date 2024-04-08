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Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе

Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе

Продюсер Дворцов раскрыл, что Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объявил о том, что популярная певица Алла Пугачева планирует отправиться в гастрольный тур по всей Европе.

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