Много шума и слухов ходит вокруг скандального замка в Грязи. А тут ещё и юморист-иноагент намекнул, мол, не пустуют твердыня.
Кто выращивает огурчики в Грязи и как Пугачёва тайно "доит" русских
Комментарии
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Юрий анин
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12 час.
ninikooo Митусова
Когда же ее наконец- то признают инагентом?! Видать, сильны « тяги@. Конфисковать все по всем городам и весям, передать в фонд больным детям, и ее чтобы и духу здесь не было!
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11 час.
Наталия
Ужасно медленно, боязливо и неохотно поворачивается колесо российского правосудия. Да еще и кто-то очень влиятельный постоянно его тормозит.
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9 час.
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