Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто выращивает огурчики в Грязи и как Пугачёва тайно "доит" русских

Кто выращивает огурчики в Грязи и как Пугачёва тайно "доит" русских

Много шума и слухов ходит вокруг скандального замка в Грязи. А тут ещё и юморист-иноагент намекнул, мол, не пустуют твердыня.

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Комментарии
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Юрий анин
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12 час.
ninikooo Митусова
Когда же ее наконец- то признают инагентом?! Видать, сильны « тяги@. Конфисковать все по всем городам и весям,  передать в фонд больным детям, и ее  чтобы и духу здесь не было!
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Наталия
Ужасно медленно, боязливо и неохотно поворачивается колесо российского правосудия. Да еще и кто-то очень влиятельный постоянно его тормозит.
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