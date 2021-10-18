Из-за парты - в бассейн: какими будут новые российские школы

В российских школах наплыв учащихся. Сейчас школьников 17 млн, к 2024 году будет уже 18-19,5 млн. Учиться в первую смену - комфортней для ребят и девчат, удобней для родителей.
Популярные статьи
- Не надел маску- получи в челюсть: За что охранники магазинов нападают на покупателей
- Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
- Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей
Свежие комментарии