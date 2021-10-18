Комсомольская правда

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Из-за парты - в бассейн: какими будут новые российские школы

Из-за парты - в бассейн: какими будут новые российские школы

В российских школах наплыв учащихся. Сейчас школьников 17 млн, к 2024 году будет уже 18-19,5 млн. Учиться в первую смену - комфортней для ребят и девчат, удобней для родителей.

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