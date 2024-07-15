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Король папарацци Рон Галелла

Король папарацци Рон Галелла

90-летний Рон Галелла на протяжении десятилетий иногда был не самым желанным гостем на вечеринках, подстерегая звезд в тот момент, когда они не были готовы к щелчку затвора фотоаппарата, но он умудрился сделать сотни снимков селебрити, которые стали культовыми.

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