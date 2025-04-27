Простое упражнение, которое снижает риск смерти на 24%

Учёные знают, как гарантированно продлить жизнь на несколько лет — это совсем не сложно.Как утверждает Софи Пэддок, научная сотрудница Университета Восточной Англии, это упражнение доступно каждому и вместе с тем даёт удивительный эффект.
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