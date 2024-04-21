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Большой парад планет в апреле 2024: когда будет это невероятное астрономическое зрелище

Большой парад планет в апреле 2024: когда будет это невероятное астрономическое зрелище

Большой парад планет в апреле 2024: когда будет это невероятное астрономическое зрелище Елена ГалицкаяАпрель 2024 года станет временем удивительного шоу на небесах — большого парада планет, которое порадует наблюдателей выстраиванием пяти планет на небосводе одновременно.

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