Большой парад планет в апреле 2024: когда будет это невероятное астрономическое зрелище Елена ГалицкаяАпрель 2024 года станет временем удивительного шоу на небесах — большого парада планет, которое порадует наблюдателей выстраиванием пяти планет на небосводе одновременно.