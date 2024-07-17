В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

виталий панов

В течение 15 дней граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации, в противном случае они будут депортированы.15 дней очень много,вполне достаточно суток.За сутки не успеют под конвоем в аэропорт и в перёд в родные пенаты!