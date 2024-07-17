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Несекретные материалы

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В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

Подрастающий абу-бандит, вместе с «братьями» докопался до местных детей из-за их внешнего вида. Чувствуя численное и физическое превосходство мелкий мигрант плюнул в подростка, а потом ударил его.

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Комментарии
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виталий панов
В течение 15 дней граждане обязаны самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации, в противном случае они будут депортированы.15 дней очень много,вполне достаточно суток.За сутки не успеют под конвоем в аэропорт и в перёд в родные пенаты!
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7 час.
елена куприянова
Этих зверенышей не учить в наших школах, а держать в клетках, чтобы наши дети учились на этих экспонатах
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Высылать НАХ в их кишлак...Пусть ишакам хвосты крутит
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5 час.

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