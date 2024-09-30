Эфиопия защищает в ООН свое соглашение с Сомалилендом, оспариваемое Сомали

В защиту спорного меморандума о взаимопонимании (МоВ) Эфиопии и Сомалиленда выступил министр иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке-Селассие на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщило 29 сентября сомалийское информационное агентство Shabelle Media Network.
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