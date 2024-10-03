Астрологи назвали четыре знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост до конца 2024 года по китайскому гороскопу

Специалисты рассказали, представителям каких знаков больше других повезет в этом году. Окончание 2024 года, символом которого стал Деревянный Дракон, продолжает открывать множество перспектив для тех, кто готов действовать и реализовывать свои смелые идеи.
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