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  • Vlad Melikov
    Если Малышева доктор, ....то я папа  Римский Папа.......Зрелый или пожило...
  • Tatiana Kori
    абсолютно согласнаЗрелый или пожило...
  • Юрий Вершинин
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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост до конца 2024 года по китайскому гороскопу

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, кто схватит удачу за хвост до конца 2024 года по китайскому гороскопу

Специалисты рассказали, представителям каких знаков больше других повезет в этом году. Окончание 2024 года, символом которого стал Деревянный Дракон, продолжает открывать множество перспектив для тех, кто готов действовать и реализовывать свои смелые идеи.

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