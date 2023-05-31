Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье из зубов огромной акулы

На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье из зубов огромной акулы

На давно затонувшем корабле «Титаник» нашли ожерелье из зуба огромной акулы, пишет Daily Mail. Корабль залегает на глубине 13 тысяч футов (это примерно 4 километра).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх