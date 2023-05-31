На затонувшем «Титанике» нашли ожерелье из зубов огромной акулы

На давно затонувшем корабле «Титаник» нашли ожерелье из зуба огромной акулы, пишет Daily Mail. Корабль залегает на глубине 13 тысяч футов (это примерно 4 километра).
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