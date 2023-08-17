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Лига конференций. 3-й раунд. «Сабах» Мусаева в гостях у «Партизана», «Бешикташ» против «Нефтчи», «Динамо» Киев – «Арис»

Лига конференций. 3-й раунд. «Сабах» Мусаева в гостях у «Партизана», «Бешикташ» против «Нефтчи», «Динамо» Киев – «Арис»

«Бешикташ» примет «Нефтчи», «Динамо» Киев сыграет с «Арисом», «Санта-Колома» Дмитрия Черышева на выезде встретится с АЗ, «Сабах» Мурада Мусаева – с «Партизаном».

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