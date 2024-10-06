«Мисс Россия-2024» поделилась своими планами

«Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует стать «Мисс Вселенной» Победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева пообещала приложить все усилия, чтобы успешно представить страну на «Мисс Вселенной».
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